Sfiorati i 100mila visitatori al Museo di Storia Naturale dell' Università di Pisa nel 2025

Nel 2025, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa ha accolto 93.591 visitatori, segnando un incremento rispetto all’anno precedente. Questa crescita testimonia l’interesse crescente per le collezioni e le esposizioni del museo, che continua a rappresentare un punto di riferimento nell’ambito della cultura scientifica e naturale della regione.

Il museo di storia naturale dell'Università di Pisa ha chiuso il 2025 con 93.591 visitatori, registrando un netto aumento rispetto ai 77.492 visitatori del 2024. Cinque le mostre temporanee che hanno attraversato le sale del museo nel 2025, tra cui 'Dinosauri' e 'Biodiversità nel santuario dei.

