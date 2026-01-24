Il Museo di Storia Naturale di Unipi fa il boom di visitatori | quasi 100mila

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ha registrato un aumento significativo dei visitatori nel 2025, raggiungendo quasi 100.000 presenze. Questo dato evidenzia un crescente interesse del pubblico verso la divulgazione scientifica e il patrimonio naturale conservato dall’istituzione. La crescita dei numeri testimonia l’importanza e il valore delle attività di educazione e ricerca svolte dal museo, contribuendo alla cultura e alla conoscenza del territorio.

Pisa, 23 gennaio 2025 - Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa chiude il 2025 con numeri decisamente in crescita, confermando un trend positivo che racconta un rinnovato interesse del pubblico per la divulgazione scientifica di qualità. Nell’arco dell’anno appena concluso, il Museo ha registrato 93.591 visitatori, segnando un aumento netto rispetto ai 77.492 ingressi del 2024, con un incremento che supera il 20 per cento. Un risultato costruito anche grazie a una programmazione espositiva particolarmente ricca. Cinque le mostre temporanee che hanno animato le sale nel corso del 2025, tra cui “Dinosauri” e “Biodiversità nel santuario dei cetacei”, entrambe ancora visitabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Museo di Storia Naturale di Unipi fa il boom di visitatori: quasi 100mila Sfiorati i 100mila visitatori al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa nel 2025Nel 2025, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa ha accolto 93. Grande exploit per il Museo di storia naturaleIl Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa conclude il 2025 con risultati in crescita, evidenziando un consolidato interesse del pubblico verso la divulgazione scientifica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Il Museo di Storia Naturale apre gratuitamente a tutti gli studenti e le studentesse Circle U.; Genova: il Museo di Storia Naturale chiuderà per almeno 4 anni; Sfiorati i 100mila visitatori al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa nel 2025; Grande exploit per il Museo di storia naturale. Grande exploit per il Museo di storia naturaleIl Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa (foto) chiude il 2025 con numeri decisamente in crescita, confermando ... lanazione.it Sfiorati i 100mila visitatori al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa nel 2025Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ha chiuso il 2025 con 93.591 visitatori, registrando un netto aumento rispetto ai 77.492 visitatori ... gonews.it Ogni giorno il Museo Viola ricorda i compleanni dei protagonisti viola, tutte le persone che hanno contribuito a costruire la storia della Fiorentina sono nel nostro cuore... Buon compleanno a: Claudio DESOLATI Membro della prestigiosa Hall of Fame Viola, - facebook.com facebook

