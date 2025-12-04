Caffè del Caravaggio | quando il caffè diventa un’esperienza d’autore
Nel panorama affollato delle torrefazioni italiane, dove tradizione e innovazione si intrecciano a ritmo serrato, distinguersi è una sfida complessa. Eppure Caffè del Caravaggio, una realtà bergamasca che da anni porta avanti una filosofia di qualità rigorosa, ha costruito un’identità precisa, fatta di ricerca, artigianalità e attenzione al gusto come momento sensoriale. Non un semplice espresso, dunque, ma un’esperienza studiata in ogni dettaglio. La scelta radicale: solo 100% Arabica. La prima differenza si percepisce già nella selezione del prodotto: Caffè del Caravaggio utilizza esclusivamente pura Arabica, la qualità considerata più pregiata al mondo per finezza aromatica, dolcezza e complessità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
