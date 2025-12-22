L’arte italiana dell’espresso in Cina | in mostra due secoli di design e innovazione

L’arte italiana dell’espresso in Cina: in mostra due secoli di design e innovazione La passione tutta italiana per l’espresso è al centro di un’esposizione che racconta la trasformazione del design degli oggetti dedicati al caffè avvenuta negli ultimi decenni. Questa esposizione offre uno sguardo approfondito sulla storia e l’evoluzione delle tecniche e degli strumenti che hanno reso l’espresso un simbolo riconosciuto nel mondo.

La passione tutta italiana per l’espresso è al centro di un’esposizione che racconta la trasformazione del design degli oggetti dedicati al caffè avvenuta negli ultimi decenni. Dopo il successo delle tappe in Europa, Stati Uniti e Brasile, la mostra arriva nel distretto di Nanshan a Shenzhen, città della Cina meridionale. 40 pezzi fra macchine per uso domestico e da bar, set e tazzine da caffè, sono esposti nella mostra Passione italiana: l’arte dell’espresso, presso il Sea World Culture and Arts Center (SWCAC) nel distretto di Nanshan a Shenzhen, dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Agricoltura, industria e innovazione: Daf di San Giorgio festeggia due secoli Leggi anche: Cina: rappresentanti citta’ creative riuniti a Shanghai per discutere innovazione, collaborazione nel design Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Italia-Cina, amb. Ambrosetti: comunità italiana radicata e dinamica - Una realtà 'ben radicata, dinamica e composita'; una presenza 'qualificata e diversificata' quella della collettività italiana in Cina, con oltre 8mila residenti stabili. notizie.tiscali.it La complessa leggerezza di Pietro Fortuna, un outsider dell'arte italiana, nel CRAC di Giulio De Mitri a Taranto. Scrivo su La Gazzetta del Mezzogiorno di oggi 21 dicembre 2025. - facebook.com facebook H. 15:15 I capolavori dell' #arte #italiana Don Gianluca Busi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.