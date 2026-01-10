"Educare all’ascolto e alla mediazione dei conflitti". E’ questo il titolo del progetto presentato ieri nella sede dell’Ordine degli avvocati e ideato dall’ Organismo di mediazione e conciliazione Forense di Pesaro che coinvolge gli studenti della classe 4ªB Mit dell’istituto Benelli, con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi lo strumento della mediazione civile come metodo alternativo alla risoluzione delle controversie. "Siamo molto contenti di presentare questo progetto – spiega Alessandra D’Amico, responsabile dell’Organismo di mediazione -. La mediazione può infatti svolgere una funzione fortemente educativa, per comprendere che di fronte ad un conflitto è possibile tentare di trovare una soluzione amichevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Se mediare è la soluzione. Un progetto in 4 incontri che coinvolge gli studenti

