FOTO - Le immagini della nuova piazza Giotto A giorni la riapertura ufficiale

A pochi giorni dalla prevista riapertura, la nuova piazza Giotto si presenta con un restyling che ha già catturato l’attenzione di residenti e visitatori. Le immagini mostrano un’area rinnovata e accattivante, pronta ad accogliere la comunità nel cuore del quartiere, mentre il conto alla rovescia per l’inaugurazione ufficiale è ormai agli sgoccioli.

Conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova piazza Giotto. Il taglio del nastro è in programma nei prossimi giorni ma il cuore del quartiere fa già bella mostra di sé, attirando gli sguardi incuriositi di residenti e passanti.La piazza è stata riqualificata grazie a un milione e mezzo di. Arezzonotizie.it Questa purtroppo è Milano.... ruzzaorologi orologio rapina Video Questa purtroppo è Milano.... ruzzaorologi orologio rapina Video Questa purtroppo è Milano.... ruzzaorologi orologio rapina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Castel Sant'Angelo, bancarella «deturpa» piazza Pia. Lettore denuncia: «Vende paccottiglia». I Municipio: «È autorizzata» - Il cielo terso, le temperature da perfetta ottobrata romana, una piazza ancora nuova, inaugurata meno di un anno fa. roma.corriere.it Il marchio ha diffuso le prime immagini ufficiali della Smart #2, la nuova citycar elettrica che raccoglierà il testimone della storica due posti e che è attesa sul mercato alla fine del 2026. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.