Parco Leonardo Di Genesio Pagliuca | Buche pericolose a via delle Arti Il Comune ordini l’intervento
La condizione delle buche lungo via delle Arti, nel quartiere Parco Leonardo a Fiumicino, rappresenta un problema serio per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Di Genesio Pagliuca sollecita il Comune ad intervenire prontamente per riparare le criticità e garantire condizioni di circolazione più sicure. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di interventi tempestivi per migliorare la qualità delle strade locali.
Fiumicino, 31 dicembre 2025 – “La situazione di via delle Arti, in zona Parco Leonardo, è ormai grave e inaccettabile. Le buche presenti sul manto stradale hanno raggiunto una profondità rilevante, tale da non garantire più la pubblica incolumità”. Così, in una nota stampa, il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca. “Parliamo di una strada molto frequentata, percorsa ogni giorno da residenti, lavoratori e famiglie – prosegue il capogruppo -. Eppure, nonostante le segnalazioni e lo stato evidente di degrado, si continua a rimandare, esponendo i cittadini a rischi concreti e quotidiani. Di fronte a una situazione che si è ulteriormente aggravata con le ultime piogge, nel tratto tra il cavalcavia e via delle Arti – dietro la scuola media – il Comune non può più restare a guardare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
