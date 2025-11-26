Si apre un altra voragine sulla strada | in città 2 buche in 2 giorni

Monzatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due buche in due giorni. Dopo il cedimento dell'asfalto nella giornata di martedì 25 novembre, in via Italia, a Muggiò si aperta un'altra voragine. La buca è stata segnalata dai cittadini nella mattinata oggi, 26 novembre, in via XXV Aprile. Voragine in stradaGià quella di martedì è stata una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

