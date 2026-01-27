Bridgerton 4 | l' intervista disneyana a Luke Newton e al cast della serie

In questa intervista, il cast di Bridgerton 4 condivide le loro preferenze di intrattenimento, rivelando quale classico Disney si adatterebbe alla serie in stile Regency. Un'occasione per scoprire i gusti degli attori e come i personaggi immaginerebbero un film d'animazione nel loro mondo. Un approfondimento sul legame tra narrazione contemporanea e influenze di altri generi di intrattenimento.

Le star di Bridgerton 4 ci svelano cosa guarderebbero su Netflix i loro personaggi e il Classico Disney che vedrebbero bene in salsa Regency. Potreste già esservi imbattuti o imbattute nel nostro articolo dedicato al segreto del successo di Bridgerton. Già perché a metà dicembre, con un mese e mezzo di anticipo rispetto alla data di uscita del volume 1, Netflix ci ha invitato al global junket dell'attesissima quarta stagione di Bridgerton, la popolarissima produzione Shondaland che ha cominciato, nel dicembre del 2020, il suo percorso di adattamento della saga letteraria ideata da Julia Quinn. È stata proprio quella la circostanza in cui, fra le altre cose, abbiamo voluto chiedere alle star della serie quale sia appunto l'ingrediente segreto che ha permesso a questa . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Durante il global junket di Bridgerton 4, abbiamo intervistato Yerin Ha e Luke Thompson, chiedendo loro quale sia l’elemento che rende questa serie così coinvolgente.

La quarta stagione di Bridgerton si avvicina, con Benedict interpretato da Luke Thompson e Yerin Ha sul red carpet della premiere a Parigi.

