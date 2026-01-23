Alpine parte la sfida 2026 Briatore | Mi aspetto il meglio Vogliamo lotta tra Gasly e Colapinto

Alpine ha annunciato l'inizio della sfida per il 2026, presentando la nuova A526 a Barcellona. Flavio Briatore ha espresso ottimismo, auspicando una lotta tra Gasly e Colapinto. La squadra punta a riscattare un 2025 deludente, riconoscendo nei nuovi regolamenti un'opportunità, ma sottolineando che eventuali errori saranno esclusivamente responsabilità loro.

Inizia una nuova era per Alpine. Il team francese ha infatti presentato l’A526, la monoposto per il 2026, in un contesto alquanto particolare, ovvero a bordo della nave da crociera di Msc “World Europa”. La stagione in arrivo rappresenta un punto di svolta per tutta la griglia di Formula 1, dato che entreranno in vigore i nuovi regolamenti. Per Alpine, però, la rivoluzione è doppia: la scuderia di Enstone infatti non si costruirà più il motore “in casa”, ma si affiderà ai propulsori Mercedes, diventando dunque un team clienti. Dopo una serie di stagioni difficili, la squadra transalpina si prepara quindi a un nuovo inizio, come confermato da Flavio Briatore, che ha guidato la ristrutturazione del team nelle ultime due stagioni: “Oggi è l’inizio di un nuovo capitolo per BWT Alpine Formula One Team. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

F1, Alpine svincola l’australiano Jack Doohan: confermati Colapinto e Gasly per il 2026L’Alpine ha annunciato la fine del contratto con Jack Doohan, che non farà parte del team nel 2026.

La monoposto ha già effettuato lo shakedown a SilverstoneAlpine ha appena presentato la livrea della A526, la monoposto per la stagione 2026 di F1 di Pierre Gasly e Franco Colapinto. La monoposto vera ha già svolto il suo shakedown qualche giorno fa a Silve ... p300.it

