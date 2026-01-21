Bergamo boom di brevetti | nel 2025 depositate 170 domande +124% delle invenzioni industriali

Nel 2025, la provincia di Bergamo ha registrato un aumento significativo di depositi di brevetti, con 170 domande presentate. Rispetto agli anni precedenti, si osserva un incremento del 124% rispetto alle invenzioni industriali, evidenziando una crescita nell’attività innovativa del territorio. Questo trend riflette un’ascesa nella capacità di sviluppare e tutelare nuove soluzioni tecniche.

Nel corso del 2025, in provincia di Bergamo sono state depositate 170 domande di brevetto, registrando un deciso incremento rispetto agli anni precedenti: erano 87 nel 2024 e 104 nel 2023. Nel dettaglio, le richieste dell’anno scorso riguardano 148 brevetti per invenzione industriale, 17 modelli di utilità e 5 traduzioni del testo del brevetto europeo. Considerando tutte le tipologie di brevetto Bergamo registra così una forte crescita (+95,4%), che sale addirittura al 124,2% se si restringe l’osservazione alle invenzioni industriali. Il boom bergamasco di queste ultime è ancor più significativo nel confronto con il livello regionale e nazionale, dove gli aumenti viaggiano intorno al 18%, ma anche sul complesso dei brevetti Bergamo è vincente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

