Nel 2024, nella provincia di Rimini sono state presentate 47 domande di brevetto, pari al 5,3% del totale regionale. Secondo i dati dell’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, si registra un calo del 28,8% rispetto all’anno precedente. Questo andamento riflette una diminuzione significativa delle richieste di brevetto, che evidenzia un cambiamento nel panorama innovativo locale.

In provincia di Rimini si rilevano 14 brevetti ogni 100 mila abitanti, dato inferiore a quello regionale (20) ma superiore all’incidenza nazionale Riguardo alla tipologia di richiedente, 41 Brevetti Europei si devono alle imprese, mentre 6 a soggetti privati. Il settore tecnologico con la maggiore concentrazione di Brevetti Europei risulta “Tecniche industriali e trasporti” (31); a seguire, “Fisica” (7 brevetti), “Necessità umane” (6), “Meccanica, illuminazione, riscaldamento, armamenti e salvataggio” (2) e “Costruzioni fisse” (1). Non solo Aeffe, settore moda in crisi nera. "Entriamo in una vera e propria emergenza industriale" Crisi Aeffe, al ministero zero passi in avanti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

In provincia di Bergamo è boom di brevetti: +95% di domande nel 2025In provincia di Bergamo, il numero di brevetti depositati nel 2025 ha registrato un aumento del 95%.

Bergamo, boom di brevetti: nel 2025 depositate 170 domande, +124% delle invenzioni industrialiNel 2025, la provincia di Bergamo ha registrato un aumento significativo di depositi di brevetti, con 170 domande presentate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: In provincia drastico calo di brevetti, in un anno appena 47 domande; Clementine, siccità e prezzi bassi: perché il calo drastico della produzione in Puglia; Drastico calo di turisti cinesi in Giappone, nuove tensioni tra Pechino e Tokyo; Non è una provincia per giovani: a Ravenna nascite crollate quasi del 50%. Imprese ai minimi storici.

Freddo artico, a Castelluccio -27,3 gradiDrastico calo di temperature in tutto l’Altotevere con freddo intenso e gelate da record che toccano i minimi stagionali, soprattutto nelle valli e zone interne. Anche a Città di Castello la brina ins ... teletruria.it

Rapporto Ires su provincia di Ravenna: calo demografico, invecchiamento, meno imprese attive, disoccupazione al 4% ma solo 1 dipendente su 2 a tempo pienoSecondo l'Osservatorio su economia e lavoro di Ires Emilia-Romagna: i numeri della provincia di Ravenna nel 2024 presentano alcune luci e molte ombre. ravennanotizie.it

Meteo Palermo & Provincia In diretta da "Portella Colla" (poco sopra i 1400 metri di quota) dove è tornato a nevicare debolmente Causa #vento e #pioggia di questi giorni il manto nevoso (anche su #PianoBattaglia) ha subito un drastico scioglimento. - facebook.com facebook