In questa occasione, si ricorda la figura di Gianbattista Ferrari, esponente del Pd di Brescia, scomparso a 65 anni. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale, che lo ricorda come un uomo buono e impegnato nel sociale. La sua morte, dopo una lunga malattia, lascia un vuoto nel panorama politico e sociale della provincia.

Brescia, 27 gennaio 2026 – Brescia e la provincia di Brescia piangono la scomparsa di Gianbattista Ferrari, che proprio oggi 27 gennaio avrebbe compiuto 65 anni. Politico di lunga data, aveva ricoperto diversi incarichi politici e amministrativi, militando prima nei DS e poi nel Pd. Ferrari è spirato nella notte del 27 gennaio agli Spedali Civili di Brescia, dove era ricoverato a causa di una crisi respiratoria avuta per una malattia che da tempo lo tormentava. Nel tempo era stato consigliere regionale, nel consiglio di amministrazione di Metro Brescia e in Loggia con Emilio Del Bono. Nel 2010, a causa del male che lo affliggeva, aveva avuto un primo ictus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, addio a Gianbattista Ferrari. Lo storico esponente Pd era malato da tempo: “Ci lascia un uomo buono”

Approfondimenti su Gianbattista Ferrari

Brescia piange la perdita di Gianbattista Ferrari, cittadino e figura nota della città, scomparso all’età di 65 anni al Civile.

Luciano Manzalini, noto per il suo ruolo nei Gemelli Ruggeri, è deceduto all’età di 74 anni nella clinica Villa Paola di Bologna, dopo aver affrontato una malattia durata circa un anno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gianbattista Ferrari

Argomenti discussi: Brescia: addio a Gianbattista Ferrari, consigliere comunale e regionale del Pd.

Brescia: addio a Gianbattista Ferrari, consigliere comunale e regionale del PdÈ morto nella notte all’ospedale Civile lo storico esponente del Pd bresciano. Aveva 65 anni e una lunga carriera tra politica, istituzioni e società partecipate. quibrescia.it

Addio a Gianbattista Ferrari, figura storica della sinistra brescianaBrescia piange Gianbattista Ferrari, morto nella notte all’ospedale Civile a causa di una crisi respiratoria. Avrebbe compiuto 65 anni proprio oggi. Nato ... bsnews.it

È morto Gianbattista Ferrari: lutto per la politica bresciana x.com

Dopo 25 anni, chiude il negozio di musica "Plug in" di Finale. Il titolare Gianni Ferrari fa il mea culpa: "Non mi sono adeguato al commercio online" - facebook.com facebook