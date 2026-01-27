Brescia piange la scomparsa di Gianbattista Ferrari morto al Civile a 65 anni

Brescia piange la perdita di Gianbattista Ferrari, cittadino e figura nota della città, scomparso all’età di 65 anni al Civile. La sua morte, causata da un’embolia polmonare, rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra amici e familiari.

Brescia dice addio a Gianbattista Ferrari, scomparso nella scorse ore all'età di 65 anni. Era ricoverato al Civile da alcuni giorni: le sue condizioni sono precipitate nell'ultimo mese, fino all'embolia polmonare che ne avrebbe causato il decesso. Figura conosciuta e stimata della politica locale.

