È morto Luciano Manzalini lo smilzo dei Gemelli Ruggeri | era malato da tempo

Luciano Manzalini, noto per il suo ruolo nei Gemelli Ruggeri, è deceduto all’età di 74 anni nella clinica Villa Paola di Bologna, dopo aver affrontato una malattia durata circa un anno. Artista e autore, Manzalini ha lasciato un segno nel panorama della musica italiana, contribuendo con il suo talento e la sua presenza a diversi progetti culturali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo e della cultura.
È morto a 74 anni Luciano Manzalini, dopo una malattia durata circa un anno. L’attore e autore si è spento nella clinica Villa Paola di Bologna. Era noto al grande pubblico come lo “smilzo” del duo comico Gemelli Ruggeri, formato insieme a Eraldo Turra. La notizia della scomparsa è stata confermata anche da Turra, che lo ha ricordato pubblicamente sui social. Virgilio riporta che Manzalini ha avuto un ictus, un anno fa. Nato il primo gennaio 1952, Manzalini aveva da poco compiuto 74 anni. Dopo la laurea in chimica, si era avvicinato al teatro alla fine degli anni Settanta, iniziando come dilettante al Centro Teatrale Roselle. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
