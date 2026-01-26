Juve-Napoli Mariani sbaglia e Doveri fa pure peggio | manca un rigore agli azzurri sul contatto Bremer-Hojlund

Durante la partita tra Juventus e Napoli, ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate, tra cui un possibile rigore negato agli azzurri per un contatto tra Bremer e Hojlund. Gli errori degli arbitri Mariani e Doveri hanno suscitato discussioni, evidenziando ancora una volta l'importanza di un arbitraggio accurato in partite di tale livello. Questa vicenda sottolinea come le decisioni arbitrali possano influenzare il corso di un incontro e il risultato finale.

Serata da dimenticare per un Napoli che ha indubbiamente meritato la sconfitta ma che, allo stesso tempo, si è visto negare un rigore abbastanza netto. In generale, una direzione arbitrale non totalmente soddisfacente ne uniforme quella di Mariani. La moviola del Corriere dello Sport (a cura di Edmondo Pinna) e della Gazzetta (a cura di Giulio Saetta). Mariani, così non va proprio. Si legge sul Corriere: Al Napoli manca un rigore – almeno – e c'è da discutere sulla gestione tecnica della partita, affatto uniforme. Vuoi non fischiare fallo di Thuram su Di Lorenzo sull'1-0? Vuoi forzare e considerare non punibili Bremer-Hojlund (clamoroso) e Kalulu-Vergara? Allora non fischi fallo (come negli altri due casi, il contatto c'è) di Vergara su Cambiaso.

