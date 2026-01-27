In questo aggiornamento, si chiarisce che Bovino rimane al suo posto e che Trump non ha fatto alcun dietrofront a Minneapolis, contrariamente alle notizie diffuse. La situazione rimane stabile e nessuna rimozione è stata confermata, mantenendo la continuità delle decisioni prese dall’amministrazione.

Roma, 27 gennaio 2026 – Non c’è stata l’attesa svolta dell’amministrazione Trump dopo l’uccisione dell’infermiere 37enne Alex Pretti a Minneapolis. La notizia della rimozione dall’incarico del comandante del Border Patrol Gregory Bovino, riportato dalla rivista The Atlantic, è stato smentito dal Dipartimento per la Sicurezza interna americano. “Bovino non è stato sollevato dai suoi incarichi", ha scritto su X la vicesegretaria del dipartimento Tricia McLaughlin ribadendo il messaggio della Casa Bianca secondo cui Bovino "è una parte fondamentale della squadra del presidente e un grande americano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bovino resta al suo posto, smentita la notizia della rimozione. Trump non fa dietrofront a Minneapolis

