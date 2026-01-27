In un momento di transizione, Edoardo Bove condivide la sua esperienza personale dopo l’arresto cardiaco e il trasferimento al Watford. La sua testimonianza evidenzia l’importanza della prevenzione e di strumenti come il defibrillatore, che può fare la differenza in situazioni di emergenza. Un percorso di rinascita che sottolinea l’importanza di affrontare le sfide con consapevolezza e discrezione.

Edoardo Bove si è trasferito al Watford: è la sua prima esperienza dopo l’arresto cardiaco e sta letteralmente ricominciando da zero. In conferenza stampa con il club inglese, ha raccontato le sue emozioni, i progressi con il nuovo corpo e la determinazione a tornare a giocare. Ne scrive il Corriere della Sera. Le parole di Bove. Come sta imparando a conoscere il suo nuovo corpo? «All’inizio, quando ho cominciato a correre sei-sette mesi fa, sentivo il cuore battere veloce e me ne rendevo conto. E c’è anche l’aspetto psicologico. È chiaro che dopo un evento del genere hai pensieri diversi, ma devi abituarti». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bove: «La mia diagnosi preferisco che rimanga privata. Il defibrillatore è come un telefono, tra le costole e la pelle»

Edoardo Bove torna a giocare e riprende la sua carriera con il Watford, club di Championship.

Bove: «La mia diagnosi preferisco che rimanga privata. Il defibrillatore è come un telefono, tra le costole e la pelle»Edoardo Bove riparte dal Watford dopo l’arresto cardiaco, determinato a tornare in campo e vivere la sua passione ... ilnapolista.it

Edoardo Bove: Il defibrillatore ora è parte di me. È come un telefono tra le costole e la pelleEdoardo Bove è tornato calciatore a tutti gli effetti. La sua carriera riparte dal Watford, club di Championship ... fanpage.it

