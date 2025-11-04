Giovanni Cacioppo porta a Mestre la sua comicità pungente con Che rimanga tra noi

Giovedì 6 novembre alle ore 21.00 il Teatro Corso di Mestre ospiterà Giovanni Cacioppo, uno dei volti più amati della comicità italiana, con lo spettacolo Che rimanga tra noi, un lavoro che mescola ironia, intelligenza e un'acuta osservazione della realtà contemporanea.

