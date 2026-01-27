Borussia Dortmund Inter l’arbitro è una vecchia conoscenza nerazzurra | l’ultima partita diretta fu a Monaco…

L’arbitro Kovacs, già noto per aver diretto la finale di Champions League contro il PSG, sarà al centro della prossima partita tra Borussia Dortmund e Inter. La sua presenza suscita attenzione e analisi, considerando le precedenti esperienze e decisioni passate. Un incontro importante che richiede attenzione e rispetto delle regole, nel rispetto dello sport e delle competizioni europee.

Inter News 24 Borussia Dortmund Inter, l’arbitro del match è Kovacs, lo stesso direttore della nefasta finale di Champions League contro il PSG. La trasferta contro il Borussia Dortmund non rappresenta solo un bivio fondamentale per il cammino europeo dell’ Inter, ma anche un appuntamento con i propri incubi recenti. Come evidenziato da Tuttosport, la squadra di Cristian Chivu rimetterà piede in terra tedesca per la prima volta dopo la disfatta di Monaco di Baviera, dove il sogno della quarta coppa si infranse contro un durissimo 5-0. A rendere l’atmosfera ancora più tesa è la designazione arbitrale: a dirigere il match sarà infatti Istvan Kovacs, lo stesso fischietto di quella tragica finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Borussia Dortmund Inter, l’arbitro è una vecchia conoscenza nerazzurra: l’ultima partita diretta fu a Monaco… Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter Arbitro Borussia Dortmund Inter, designato il fischietto del match di Champions League Per la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, è stato designato come arbitro un ufficiale italiano. Borussia Dortmund Inter, Kovacs riporta brutti ricordi ai nerazzurri! Il precedente di Monaco L’incontro tra Borussia Dortmund e Inter riporta alla memoria alcuni precedenti sfortunati, tra cui quello di Monaco, che hanno segnato i ricordi dei nerazzurri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. SCANDALO MONACO-INTER! VIETATI i Tifosi Nerazzurri: ECCO COSA STA SUCCEDENDO Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, la guida completa; Borussia Dortmund-Inter: probabili, fiducia a Thuram; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Champions, domani Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming. Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioniUltima partita di Champions per l'Inter, che a Dortmund prova ad evitare i playoff qualificandosi direttamente agli ottavi: si parte alle 21:00 di mercoledì 28 gennaio. goal.com Borussia DortmundBorussia Dortmund Inter, Nevio Scala ha presentato così il match di Champions League in programma domani al Signal Iduna Park Nevio Scala è l’uomo che conosce i segreti del Westfalenstadion meglio di ... calcionews24.com Borussia Dortmund-Inter decisiva per evitare i playoff di Champions Pio ha segnato 2 gol nelle ultime 3 partite di campionato; Tikus ha realizzato 11 reti stagionali Scegli tu il partner di Lautaro, a chi affideresti le chiavi dell'attacco: Pio Esposito o Marcus T - facebook.com facebook Borussia Dortmund-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti nel bilancio. L'ultimo match deciso da Hakimi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.