Borussia Dortmund Inter l’arbitro è una vecchia conoscenza nerazzurra | l’ultima partita diretta fu a Monaco…

L’arbitro Kovacs, già noto per aver diretto la finale di Champions League contro il PSG, sarà al centro della prossima partita tra Borussia Dortmund e Inter. La sua presenza suscita attenzione e analisi, considerando le precedenti esperienze e decisioni passate. Un incontro importante che richiede attenzione e rispetto delle regole, nel rispetto dello sport e delle competizioni europee.

Inter News 24 Borussia Dortmund Inter, l'arbitro del match è Kovacs, lo stesso direttore della nefasta finale di Champions League contro il PSG. La trasferta contro il Borussia Dortmund non rappresenta solo un bivio fondamentale per il cammino europeo dell' Inter, ma anche un appuntamento con i propri incubi recenti. Come evidenziato da Tuttosport, la squadra di Cristian Chivu rimetterà piede in terra tedesca per la prima volta dopo la disfatta di Monaco di Baviera, dove il sogno della quarta coppa si infranse contro un durissimo 5-0. A rendere l'atmosfera ancora più tesa è la designazione arbitrale: a dirigere il match sarà infatti Istvan Kovacs, lo stesso fischietto di quella tragica finale.

Borussia Dortmund Inter, Kovacs riporta brutti ricordi ai nerazzurri! Il precedente di Monaco

L’incontro tra Borussia Dortmund e Inter riporta alla memoria alcuni precedenti sfortunati, tra cui quello di Monaco, che hanno segnato i ricordi dei nerazzurri.

