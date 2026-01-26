Arbitro Borussia Dortmund Inter designato il fischietto del match di Champions League

Per la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, è stato designato come arbitro un ufficiale italiano. La scelta ha coinvolto una coppia di fratelli, aggiungendo un elemento di interesse alla designazione. La decisione riflette l’attenzione alle competenze arbitrali e alla rappresentanza internazionale in una delle fasi decisive della competizione.

Inter News 24 Arbitro Borussia Dortmund Inter, ricade su una coppia di fratelli la designazione del match dell'ultima giornata di Champions League. Istvan Kovacs, arbitro rumeno di origini ungheresi, è stato designato come direttore di gara per Borussia Dortmund Inter, partita valida per l' ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Il match si disputerà mercoledì al Signal Iduna Park. Kovacs sarà affiancato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi come assistenti. Lo stesso arbitro che lo scorso maggio aveva arbitrato quella sciagurata finale di Champions League tra Psg e Inter, terminata 5-0 per i parigini. Champions – Borussia Dortmund-Inter, arbitra Kovacs: la designazione completaDortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs. BVB-Inter, direzione di gara familiare: arbitrerà Kovacs, quarto uomo il fratello. VAR a DieperinkSarà Istvan Kovacs, arbitro rumeno di origini ungheresi, il direttore di gara di Borussia Dortmund-Inter, partita valida per l'ultimo turno della League Phase di Champions League in programma mercoled.

