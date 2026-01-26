Borussia Dortmund Inter Kovacs riporta brutti ricordi ai nerazzurri! Il precedente di Monaco

L’incontro tra Borussia Dortmund e Inter riporta alla memoria alcuni precedenti sfortunati, tra cui quello di Monaco, che hanno segnato i ricordi dei nerazzurri. In questa sfida, le esperienze passate e le recenti prestazioni saranno determinanti per l’andamento della partita, richiamando l’attenzione su aspetti chiave e sulle sfide in atto tra le due squadre.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. La marcia dei nerazzurri in Champions League arriva a un bivio decisivo. Mercoledì sera, la Beneamata scenderà in campo nel suggestivo scenario del Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund, nell’ultimo e fondamentale atto della fase campionato. Come riportato ufficialmente dall’ UEFA (fonte della designazione), a fischiare nel match sarà Istvan Kovacs, esperto fischietto rumeno di 41 anni originario di Carei. Il ritorno di Kovacs sul cammino dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Borussia Dortmund Inter, Kovacs riporta brutti ricordi ai nerazzurri! Il precedente di Monaco Approfondimenti su borussia dortmund Borussia Dortmund Inter, il programma dei nerazzurri in vista del match di Champions League Ecco il programma dei nerazzurri in vista della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Champions League, Dortmund-Inter nel tempio tedesco: il Borussia avverte i nerazzurri Il Borussia Dortmund si appresta ad affrontare l’Inter in una sfida di Champions League, giocata nel suggestivo stadio tedesco. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su borussia dortmund Argomenti discussi: Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Champions, gli arbitri delle italiane: l'Inter ritrova Kovacs, Turpin per Napoli-Chelsea; Vice Yildiz? La Juventus punta direttamente il gemello: i bianconeri si iscrivono all'asta per Can Uzun; Esordio da favola per Edin Dzeko con lo Schalke 04: gol per avviare la rimonta, battuto uno storico primato della 2.Bundesliga. Borussia Dortmund-Inter a Kovacs, brutti ricordi per i nerazzurri: fu l'arbitro della finale di MonacoSarà quindi Istvan Kovacs, 41enne arbitro di Carei, in Romania, a dirigere l'ultimo impegno della fase campionato di Champions League dell'Inter, mercoledì sera in casa del Borussia Dortmund. Kovacs, ... msn.com Champions – Borussia Dortmund-Inter, arbitra Kovacs: la designazione completaDortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs ... msn.com FcInterNews.it. . Spazio alle ultimissime da Appiano in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund e agli aggiornamenti di calciomercato. Fatta per Jakirovic, attesa per Mlacic e Perisic. Retroscena clamoroso su Onana. - facebook.com facebook L'Inter torna a sfidare il Borussia Dortmund. L'ultimo precedente sei anni fa, nel segno di Lautaro x.com

