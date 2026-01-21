Wall Street apre in rialzo dopo rassicurazioni Trump DJ +0,12%

Wall Street apre in moderato rialzo, con il Dow Jones in aumento dello 0,12%, dopo il calo di ieri. L’avvio positivo è stato influenzato dalle dichiarazioni di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, in cui ha rassicurato sui suoi intenti riguardo alla Groenlandia, escludendo l’uso della forza militare. Le borse americane mostrano così una leggera ripresa in attesa di ulteriori segnali economici e politici.

Roma, 21 gen. (askanews) – Avvio di seduta in rialzo Wall Street, dopo i cali di ieri e soprattutto dopo che nel suo atteso intervento al World Economic Forum a Davos, il presidente Usa Donald Trump, pur ribadendo che vuole la Groenlandia, ha rassicurato che non farà ricorso alla forza militare per appropriarsene. Alle prime contrattazioni il Dow Jones guadagna lo 0,12 percento, l’S&P 500 sale dello 0,20 percento e il Nasdaq aumenta dello 0,30 percento. Il dollaro si stabilizza con l’euro che si lima 1,1718 sul biglietto verde. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

