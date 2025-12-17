Lazio nel Nasdaq Lotito non vende e si quota a Wall Street | cosa cambia

Lazio debutta nel Nasdaq, segnando un importante passo nel suo percorso internazionale. Enrico Lotito, figlio di Claudio Lotito, assume un ruolo di rilievo in questa operazione, rafforzando la presenza della società a Wall Street. Questa quotazione rappresenta un momento strategico per il club, che mira a consolidare la propria crescita e visibilità sui mercati globali.

L’ Aquila della Lazio vola su Wall Street: il suono della campanella che chiude le contrattazioni al Nasdaq, nel cuore di Times Square, è un rituale consolidato, ma quando a impugnarla è Enrico Lotito, figlio di Claudio Lotito, direttore generale del settore giovanile della S.S. Lazio, quel gesto assume un significato diverso. La presenza della Lazio alla cerimonia ufficiale di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq colloca il club biancoceleste in un perimetro inedito per il calcio italiano, quello dei mercati globali. Perché la Lazio nel Nasdaq. Il Nasdaq non è una Borsa qualsiasi, è il principale mercato globale per i titoli tecnologici, per le società ad alta crescita, per gli ecosistemi che gravitano attorno a media, digitalizzazione, data economy e intrattenimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

