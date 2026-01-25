Segui in tempo reale l’andamento di Juve-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. Qui troverai aggiornamenti sulla formazione, cronaca dettagliata, risultato finale, moviola e tabellino, per rimanere informato sull’evento in modo chiaro e accurato.

di Marco Baridon Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell’ultimo turno. All’Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Napoli 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Napoli LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime di formazione

Juve Cremonese LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime di formazioneSegui con attenzione l’aggiornamento in tempo reale su Juve Cremonese, match valido per la 20ª giornata di Serie A 202526, dall'Allianz Stadium.

Leggi anche: Juve Sporting LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Segui Juventus-Napoli: dove vederla, formazioni e quote; Juve-Napoli anche sul mercato.

Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, c ... juventusnews24.com

Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro ... juventusnews24.com

In tanti anni è capitato che il Napoli affrontasse la Juve con un divario enorme tra le due squadre - facebook.com facebook

Il cuore caldo e la testa fredda di Juventus-Napoli Fabio Quagliarella racconta la sfida su Sky Sport Insider #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusNapoli #Juventus #Napoli #Quagliarella x.com