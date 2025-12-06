Sei under 35? Ecco come richiedere il bonus per i giovani imprenditori 500 euro al mese per 3 anni
Da inizio dicembre è finalmente possibile richiedere un contributo mensile di 500 euro pensato per chi ha meno di 35 anni e decide di mettersi in proprio. L’INPS ha attivato la piattaforma online dopo aver pubblicato le circolari operative che spiegano nel dettaglio come funziona questa agevolazione prevista dal decreto Coesione del 2024. Si tratta di un sostegno economico rivolto ai giovani imprenditori che vogliono avviare un’attività nei settori considerati strategici per il futuro del Paese, in particolare quelli legati all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è dare una spinta concreta a chi sceglie di investire su se stesso aprendo una nuova impresa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Argomenti simili trattati di recente
È attivo il bonus giovani under 35, l’incentivo da 500 euro al mese per tre anni per i disoccupati con meno di 35 anni Per quali attività si può richiedere il contributo ? - facebook.com Vai su Facebook
Via libera al bonus di 300 euro al mese per gli under 35: requisiti e come richiedere l’agevolazione per i giovani imprenditori Vai su X
Come richiedere il bonus under 35: 500 euro al mese fino a 3 anni - Bonus under 35 per giovani imprenditori: domande aperte sul sito INPS per ottenere 500 euro al mese fino a tre anni. Si legge su alfemminile.com
Via libera al bonus di 500 euro al mese per gli under 35: requisiti e come richiedere l’agevolazione per i giovani imprenditori - Il nuovo bonus giovani under 35 supporta startup giovanili con 500 euro al mese fino a tre anni. Segnala greenme.it
Bonus giovani under 35, per quali attività si può richiedere il contributo Inps: l’elenco completo - È attivo il bonus giovani under 35, l'incentivo da 500 euro al mese per tre anni per i disoccupati con meno di 35 anni che avviano un'impresa in un settore ... Segnala fanpage.it
Inps lancia bonus giovani Under 35 di 500 euro al mese per tre anni, dedicato a chi ha aperto un'azienda - Il bonus giovani under 35 dell’Inps offre 500 euro al mese per tre anni per aziende avviate in alcuni settori strategici: come presentare domanda ... Da virgilio.it
Bonus Under 35, Inps avvia la procedura online - L’Inps ha reso disponibile il servizio per richiedere il bonus giovani under 35, previsto dal decreto Coesione, destinato ai giovani che non hanno ancora comp ... Secondo ilfattovesuviano.it