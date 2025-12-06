Sei under 35? Ecco come richiedere il bonus per i giovani imprenditori 500 euro al mese per 3 anni

Da inizio dicembre è finalmente possibile richiedere un contributo mensile di 500 euro pensato per chi ha meno di 35 anni e decide di mettersi in proprio. L’INPS ha attivato la piattaforma online dopo aver pubblicato le circolari operative che spiegano nel dettaglio come funziona questa agevolazione prevista dal decreto Coesione del 2024. Si tratta di un sostegno economico rivolto ai giovani imprenditori che vogliono avviare un’attività nei settori considerati strategici per il futuro del Paese, in particolare quelli legati all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è dare una spinta concreta a chi sceglie di investire su se stesso aprendo una nuova impresa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

