Blitz nei parchi di Villa Angeletti e Dlf | cinque persone denunciate | FOTO

La Polizia Locale di Bologna ha effettuato un intervento nei parchi di Villa Angeletti e Dlf, denunciando cinque persone. L’operazione, avvenuta venerdì 23 gennaio, è stata possibile grazie alle segnalazioni dei residenti. L’azione mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle aree pubbliche nella zona Navile, vicino alla stazione ferroviaria.

Doppio intervento, venerdì 23 gennaio, nei parchi cittadini della zona Navile, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, da parte della Polizia Locale di Bologna, a seguito di numerose segnalazioni dei residenti. Le operazioni hanno interessato l'area del parco di Villa Angeletti e quella del Dopo Lavoro Ferroviario (Dlf), nei pressi dell'Arena Puccini. Nel primo caso, gli agenti hanno controllato il parco di Villa Angeletti, dove era stata segnalata la presenza di strutture di fortuna.

