Lavoravano in nero senza rinunciare all' assegno di inclusione denunciate cinque persone

Nel mese di ottobre, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, con i militari dell’Arma, ha condotto un’attività di verifica nelle aree di Aci Castello, Mascalucia e Zafferana Etnea. L’operazione ha portato alla scoperta di cinque persone che lavoravano in nero, mantenendo comunque il diritto all’assegno di inclusione. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la regolarità del mercato del lavoro e il rispetto delle norme.

Si è conclusa l'attività ispettiva avviata nel mese di ottobre scorso dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, svolta con i militari dell'Arma tra Aci Castello, Mascalucia e Zafferana Etnea. L'operazione, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica della corretta fruizione.

