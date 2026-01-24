Un arresto per ’evasione’ e cinque persone denunciate

Nella serata di ieri, i carabinieri di Cesenatico hanno eseguito un servizio di controllo del territorio, impiegando unità del Nucleo operativo radiomobile e delle stazioni di Cesenatico e Gambettola. Durante le operazioni, è stato arrestato un individuo per evasione e sono state denunciate cinque persone, nell’ambito di attività mirate alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l'impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni di Cesenatico e Gambettola, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con l'arresto di un uomo per 'evasione' poiché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato controllato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; è stato quindi riaccompagnato presso il proprio domicilio dove continuerà a scontare la pena, in attesa di ulteriori valutazioni da parte del Tribunale di Forlì che potrebbe fargli riaprire le porte del carcere.

