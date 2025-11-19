Milan Tare | Scudetto? Voglio vincere trofei in questo glorioso club Mi aspettavo di essere…

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, si è soffermato sugli obiettivi da raggiungere con il club rossonero per poi parlare dell'ormai imminente derby di Milano contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro: le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Scudetto? Voglio vincere trofei in questo glorioso club. Mi aspettavo di essere…”

