David Bowie Heroes e quel significato nascosto in Stranger Things

David Bowie, figura iconica della musica internazionale, avrebbe compiuto 79 anni oggi. Nato a Londra nel 1947, il suo contributo artistico ha attraversato decenni, lasciando un’impronta indelebile. In questo articolo si esplora il significato nascosto di “Heroes” e il suo collegamento con la serie “Stranger Things”, rivelando aspetti meno noti del suo lascito culturale.

In un mondo giusto, oggi David Bowie avrebbe spento settantanove candeline. Il cantautore britannico, nato a Londra l'8 gennaio 1947, nel quartiere popolare di Brixton, a sud del Tamigi, è morto il 10 gennaio 2016, ormai un decennio fa, gettando il mondo intero in un profondo sconforto. Questo, però, non vuol dire che la rockstar non sia ancora, in qualche modo, tra noi. Il suo sconfinato lascito artistico, infatti, continua ad accompagnare le vite di molti di noi, e anche delle generazioni che lo hanno a malapena sfiorato, soprattutto grazie all'impiego della sua discografia in film e serie TV di ogni genere.

