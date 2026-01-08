Moonage Daydream stasera su Rai 3 omaggio David Bowie | da Heroes a Hallo Spaceboy i brani del docufilm

Stasera su Rai 3 va in onda Moonage Daydream, un documentario dedicato a David Bowie. Il film propone un’analisi approfondita dell’artista, includendo concerti storici, mash-up musicali e materiali inediti provenienti dall’archivio della Bowie Estate. Un’occasione per conoscere da vicino la figura di Bowie, tra musica e aspetti della sua vita privata, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso sulla sua carriera.

Dall'archivio della Bowie Estate a mix inediti per il cinema, il documentario offre una prospettiva intima sull'artista, tra concerti storici, mash-up musicali e dettagli della sua vita privata. Questa sera, giovedì 8 gennaio alle 21:20, Rai 3 celebra il mito di David Bowie con la prima visione assoluta di Moonage Daydream. Non si tratta del solito documentario biografico: il film è un'esperienza immersiva, un viaggio psichedelico e visivo nella mente di uno degli artisti più influenti del Novecento. Il film e la sua realizzazione Diretto da Brett Morgen, già regista dell'acclamato Cobain: Montage of Heck, è il primo progetto cinematografico su Bowie interamente autorizzato dai suoi eredi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Moonage Daydream, stasera su Rai 3 omaggio David Bowie: da Heroes a Hallo Spaceboy i brani del docufilm Leggi anche: Un grande omaggio a David Bowie al Concerto di Natale per la città Leggi anche: In arrivo un altro documentario su David Bowie La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. David Bowie: su Rai 3 in onda il film Moonage Daydream di Brett Morgen che ripercorre la sua storia; Stasera in TV (8 gennaio), il Don Matteo di Raoul Bova sfida Cannavacciuolo: cosa succede; Programmi TV 8 gennaio 2026: cosa vedere stasera; I film in onda in TV stasera, giovedì 8 gennaio 2026: David Bowie come non l'avete mai visto. DAVID BOWIE “Moonage Daydream” su RAI3 e “Incontri ravvicinati”su RaiPlay - 30, ci sarà “Moonage Daydream”, Il primo documentario ufficiale su David Bowie . newsic.it

