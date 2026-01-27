Benevento precipitato elicottero ultraleggero in zona Olivola | morto imprenditore Pasquale Esposito pilota ferito gravemente ipotesi guasto

In seguito a un incidente in zona Olivola, un elicottero ultraleggero si è schiantato, causando la morte dell’imprenditore Pasquale Esposito. Il pilota è rimasto gravemente ferito. La causa probabile dell’incidente sembra essere un guasto tecnico al velivolo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, il velivolo avrebbe avuto un guasto tecnico: morto sul colpo il 76enne dirigente d'azienda Esposito. Il pilota, ex colonnello dell'Aeronautica, è stato portato in codice rosso all'ospedale beneventano San Pio Un elicottero ultraleggero ha perso quota ed è prec. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Benevento, precipitato elicottero ultraleggero in zona Olivola: morto imprenditore Pasquale Esposito, pilota "ferito gravemente", ipotesi guasto Approfondimenti su Pasquale Esposito Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito in gravi condizioni L’incidente di un elicottero ultraleggero a Benevento ha causato una vittima e un ferito grave. Elicottero ultraleggero precipita a Benevento, un morto e un ferito grave nell'incidente al campo di volo Un incidente a Benevento, vicino a Olivola, ha coinvolto un elicottero ultraleggero, causando un morto e un ferito grave. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pasquale Esposito Argomenti discussi: Precipita elicottero ultraleggero, un morto ed un ferito grave; Beneveneto, anziano deceduto dopo una lite: oggi sarà dato l'incarico per l'autopsia; Femminicidio di Anguillara, Carlomagno in cella chiede del figlio. I Ris in arrivo nella villetta; Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema. Tragedia nei cieli di Benevento: precipita elicottero ultraleggero, bilancio drammaticoElicottero precipita nei pressi dell’Aeroclub di Benevento: un pilota perde la vita, passeggero trasferito in ospedale. notizie.it Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito graveUn elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento ... affaritaliani.it Pasquale Esposito. . Thank you to Peppe Night for the great hospitality. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.