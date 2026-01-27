Benevento elicottero precipita | un morto e un ferito grave
Un incidente con un elicottero ultraleggero si è verificato a Benevento, causando una vittima e un ferito grave. L'evento ha suscitato attenzione per le conseguenze di un incidente aereo in una zona abitata. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.
(Adnkronos) – Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita questo pomeriggio in un incidente che ha coinvolto un elicottero ultraleggero. Il velivolo è precipitato a Benevento, in contrada Olivola, presso l'Aeroclub "Gabireli". A bordo dell'elicottero, secondo quanto si apprende, erano presenti due persone. Il pilota del velivolo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Pio di Benevento, mentre una seconda persona è deceduta sul colpo nel terribile schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, che ha trasferito il ferito in ospedale, mentre gli agenti della Polizia Scientifica stanno effettuando i primi accertamenti e i rilievi del caso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
