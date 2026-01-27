La benedizione degli animali a Rocca San Casciano si svolge domenica pomeriggio in piazza Garibaldi, in occasione della festa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali. L’evento, che coinvolge la comunità locale, rappresenta un momento di tradizione e rispetto per gli animali, con una cerimonia semplice e rispettosa.

Domenica pomeriggio festosa in piazza Garibaldi a Rocca San Casciano, in occasione della festa e della benedizione di Sant’Antonio abate, protettore degli animali. A farla da padroni erano i cani: da caccia e da compagnia, di tutte le razze e le taglie, di tutti i colori e perfino vestiti con cappottini colorati. Tutti a bocca aperta per tenere un gran concerto, mentre a nulla servivano le secche sgridate o le dolci raccomandazioni dei proprietari per ottenere un momento di silenzio, quando il sacerdote don Rudy Viscarra ha spiegato la motivazione di tanto movimento pubblico "per impartire la benedizione agli amici degli uomini, secondo lo spirito di San Francesco di cui quest’anno ricorrono gli 800 anni della morte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benedizione degli animali a Rocca, grande festa in centro storico

Oggi si svolge a Bagnoro la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate.

A Perugia, la festa di Sant'Antonio Abate si rinnova con eventi e celebrazioni dedicate alla tradizione.

