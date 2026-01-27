Bella Hadid la storia d' amore con il cowboy Adan Banuelos al capolinea? Non possono lasciarsi ecco perché
La relazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos potrebbe essere giunta al termine dopo due anni di alti e bassi. La coppia, composta dalla modella statunitense e dal cowboy, sembra aver preso una decisione definitiva. In questa fase, si cercano conferme ufficiali, mentre i media seguono con attenzione gli sviluppi della loro storia.
È finita tra Bella Hadid e Adan Banuelos? Dopo due anni in cui si sono susseguiti alti e bassi, la supermodella statunitense, 29 anni, e il cowboy 36enne avrebbero scelto di prendere strade diverse. A rivelarlo è una fonte vicina alla coppia, intervistata da "Page Six". La storia tra Bella e Andan è sempre stata «turbolenta», ha raccontato l'insider. Ma a complicare la relazione sarebbero state delle questioni economiche. Gli investimenti Hadid e Banuelos hanno acquistato insieme cavalli dal valore milionario. Tutto è iniziato nell’autunno del 2023 a Fort Worth, in Texas, durante un rodeo. 🔗 Leggi su Leggo.it
