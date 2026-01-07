È divorzio L’attrice e il cantate si sono lasciati dopo 20 anni insieme

Dopo vent'anni insieme, l'attrice e il cantante hanno deciso di separarsi. Le indiscrezioni si sono intensificate negli ultimi mesi, alimentate da apparizioni pubbliche distanti e da un certo riserbo che, per una coppia abituata a condividere sia la vita privata sia quella professionale, ha suscitato molte supposizioni. Questa decisione segna un nuovo capitolo per entrambi, lasciando spazio a riflessioni sul percorso personale e sulle sfide di un rapporto durato nel tempo.

Negli ultimi mesi le voci si erano fatte sempre più insistenti, alimentate da apparizioni pubbliche separate e da un silenzio che, per una coppia abituata a condividere momenti privati e professionali, aveva iniziato a pesare come un indizio. All'inizio del nuovo anno, però, la sensazione che qualcosa fosse cambiato in modo irreversibile ha trovato una conferma ufficiale, trasformando i sussurri in una notizia destinata a fare il giro del mondo. Il 6 gennaio è arrivata infatti l'ufficializzazione della fine del matrimonio, a seguito di un'istanza presentata lo scorso 30 settembre al Tribunale di Nashville.

