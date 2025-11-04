Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati | Siamo diventati altro dopo 11 anni il nostro amore si è spento

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati. I due hanno condiviso un post sui social in cui spiegano i motivi della rottura dopo 11 anni insieme e due figlie: "Il nostro amore si è spento. Separarsi non è un fallimento, è avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

