Bella Hadid al rodeo con la borsa di lusso tra patatine fritte e cavalli

Las Vegas si è trasformata in un palcoscenico western per Bella Hadid, che ha partecipato al National Finals Rodeo accompagnata dal fidanzato Adan Banuelos. Tra cavalli, patatine fritte e atmosfere da rodeo, la top model ha sfoggiato uno stile sofisticato e di tendenza, catturando gli sguardi di tutti. Un weekend tra lusso e tradizione, dove eleganza e passione per il mondo cowboy si sono incontrate in un mix irresistibile.

