battuto il montegranaro il trodica vuole restare attaccato alla vetta

Il Trodica ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Montegranaro, mantenendo vive le speranze di mantenere la vetta. Con questa vittoria, la squadra si avvicina alle prime posizioni e si prepara alle prossime sfide, considerate decisive per il proseguimento del campionato. L’allenatore Roberto Buratti sottolinea l’importanza di ogni partita domenicale nel percorso verso l’obiettivo.

"Tre punti per accorciare in vetta. Da qui alla fine ogni domenica sarà decisiva". Roberto Buratti, tecnico del Trodica, dopo la vittoria sul Montegranaro. La rete decisiva di capitan Cognigni porta il Trodica a due lunghezze dalla leader Fermana, fermata sul pareggio a Osimo. "Non era una vittoria scontata, il Montegranaro – dice Buratti – ha un’ottima rosa, specie davanti. Merito ai miei per aver interpretato la gara splendidamente già dai primi minuti, impostando la sfida sui binari a noi più congeniali. Il gol di Cognigni ci ha tolto un peso, nel secondo tempo ci siamo difesi in maniera ordinata non rischiando nulla". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

Trodica si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Montegranaro, una delle squadre più solide del torneo.

