"Non sono ammessi cali di tensione o amnesie a chi vuole vincere: tutti dobbiamo capire che occorre avere lo stesso atteggiamento contro qualsiasi avversario". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla della gara di domenica quando la squadra riceverà il Fabriano Cerreto, impelagato nelle zone calde della classifica, dopo l’ottima prestazione contro la quotata Osimana. "Ci attende una sfida più complicata di quella contro l’Osimana perché troveremo di fronte a noi un avversario in apparenza in difficoltà, che può contare su giocatori di valore. Noi dovremo essere ancora più concentrati e aggressivi di quanto fatto vedere contro l’Osimana perché quella di domenica sarà una gara di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LOtta al vertice. "Trodica vuole restare in alto . Sono vietati cali o amnesie»