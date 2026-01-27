Battipaglia incontro tra sindaca e commercianti per la sicurezza nei negozi
Incontro tra la sindaca di Battipaglia e i commercianti per discutere delle misure di sicurezza nei negozi locali. L’appuntamento ha previsto un confronto diretto volto a individuare soluzioni pratiche e condivise per garantire ambienti più sicuri nel centro cittadino. Un momento di dialogo istituzionale utile a rafforzare la collaborazione tra amministrazione e settore commerciale.
Si è svolto, presso il Comune di Battipaglia, un tavolo istituzionale di confronto dedicato al tema della sicurezza nei pubblici esercizi. All'incontro hanno preso parte la sindaca Cecilia Francese, Patrizia Melella e Massimo Sorvillo in rappresentanza rispettivamente di Confesercenti e Confcommercio, oltre al Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Forte, al suo vice Domenico Di Vita e il tenente Massimiliano Corrado. L’incontro si è incentrato su un argomento di primaria rilevanza: la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico. Garantire la tutela delle persone e prevenire situazioni di rischio è una responsabilità che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche gli operatori economici.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Battipaglia Sindaca
Nuove ’luci’ in centro storico: "Il futuro è nei negozi di qualità. Commercianti abbiano fiducia"
Via ai saldi, appello dei commercianti: "Comprate nei negozi di vicinato. Spesa media di 300 euro a persona"
Sono iniziati i saldi invernali, un’opportunità per sostenere il commercio locale.
Ultime notizie su Battipaglia Sindaca
Argomenti discussi: Battipaglia, la sindaca azzera la giunta: revocati tutti gli assessori; Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese azzera la Giunta: revocati tutti gli assessori, si apre una nuova fase politica; Battipaglia, la sindaca cerca di ovviare alle dimissioni; Battipaglia. Annalisa Spera di Radici e Valori chiede le dimissioni della sindaca.
Battipaglia: tavolo sulla sicurezza con campagna informativaL’incontro si è incentrato su un argomento di primaria rilevanza: la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico. Garantire la tutela delle persone e prevenire situazioni di rischio è una responsabilità c ... infocilento.it
Battipaglia, la sindaca azzera la giunta: revocati tutti gli assessoriUna mossa tattica che punta a ricompattare la maggioranza in vista delle delicate scadenze di bilancio: il decreto chiarisce infatti che le nuove nomine saranno congelate fino alla completa ridefiniz ... salernotoday.it
A BATTIPAGLIA UN INCONTRO SUL TEMA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO A Battipaglia, presso la casa comunale, si è tenuto un tavolo istituzionale sul tema della sicurezza nei pubblici esercizi, alla presenza della Polizia Locale, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.