Battipaglia incontro tra sindaca e commercianti per la sicurezza nei negozi

Incontro tra la sindaca di Battipaglia e i commercianti per discutere delle misure di sicurezza nei negozi locali. L’appuntamento ha previsto un confronto diretto volto a individuare soluzioni pratiche e condivise per garantire ambienti più sicuri nel centro cittadino. Un momento di dialogo istituzionale utile a rafforzare la collaborazione tra amministrazione e settore commerciale.

Si è svolto, presso il Comune di Battipaglia, un tavolo istituzionale di confronto dedicato al tema della sicurezza nei pubblici esercizi. All'incontro hanno preso parte la sindaca Cecilia Francese, Patrizia Melella e Massimo Sorvillo in rappresentanza rispettivamente di Confesercenti e Confcommercio, oltre al Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Forte, al suo vice Domenico Di Vita e il tenente Massimiliano Corrado. L'incontro si è incentrato su un argomento di primaria rilevanza: la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico. Garantire la tutela delle persone e prevenire situazioni di rischio è una responsabilità che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche gli operatori economici.

Sono iniziati i saldi invernali, un’opportunità per sostenere il commercio locale.

