Sono iniziati i saldi invernali, un’opportunità per sostenere il commercio locale. I commercianti invitano a preferire i negozi di vicinato, con una spesa media di circa 300 euro per persona. Dopo un dicembre deludente, queste promozioni mirano a rilanciare il settore, offrendo occasioni di acquisto vantaggiose fino al 3 marzo. Un momento per riscoprire i negozi di quartiere e contribuire alla vitalità della comunità.

È finita l’attesa per l’inizio dei saldi invernali. Dopo un mese di dicembre "al di sotto delle aspettative", come detto dal direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli, da oggi fino al 3 marzo l’arrivo delle maxi-offerte permetterà di invertire subito la rotta. "La sensazione è che una parte significativa della clientela avesse già deciso cosa acquistare negli ultimi 15 giorni di dicembre, scegliendo però di rimandare l’acquisto al periodo dei saldi", racconta Tonelli, che si aspetta un buon avvio dei saldi. Il 2026, infatti, si apre con lungo fine settimana, che durerà fino all’Epifania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via ai saldi, appello dei commercianti: "Comprate nei negozi di vicinato. Spesa media di 300 euro a persona"

Leggi anche: Partono i saldi invernali, la stima di Confcommercio: "Spesa media di 137 euro a persona"

Leggi anche: I negozi si preparano per i saldi: 50 mila famiglie forlivesi faranno shopping, 130 euro spesi in media a persona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Via ai saldi, appello dei commercianti: Comprate nei negozi di vicinato. Spesa media di 300 euro a persona; Alessandria, saldi al via tra campagne social e l’appello a comprare nei negozi tradizionali; Svendite in Alto Adige, appello di Confesercenti: «I pre-saldi danneggiano tutti»; Saldi invernali: opportunità e sfide per il commercio locale.

Saldi al via, atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi - L'appuntamento è fortemente atteso dal settore del commercio, che spera in un rilancio dei consumi, con un giro d'affari stimato intorno ai 5- ansa.it