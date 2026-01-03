Via ai saldi appello dei commercianti | Comprate nei negozi di vicinato Spesa media di 300 euro a persona
Sono iniziati i saldi invernali, un’opportunità per sostenere il commercio locale. I commercianti invitano a preferire i negozi di vicinato, con una spesa media di circa 300 euro per persona. Dopo un dicembre deludente, queste promozioni mirano a rilanciare il settore, offrendo occasioni di acquisto vantaggiose fino al 3 marzo. Un momento per riscoprire i negozi di quartiere e contribuire alla vitalità della comunità.
È finita l’attesa per l’inizio dei saldi invernali. Dopo un mese di dicembre "al di sotto delle aspettative", come detto dal direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli, da oggi fino al 3 marzo l’arrivo delle maxi-offerte permetterà di invertire subito la rotta. "La sensazione è che una parte significativa della clientela avesse già deciso cosa acquistare negli ultimi 15 giorni di dicembre, scegliendo però di rimandare l’acquisto al periodo dei saldi", racconta Tonelli, che si aspetta un buon avvio dei saldi. Il 2026, infatti, si apre con lungo fine settimana, che durerà fino all’Epifania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Partono i saldi invernali, la stima di Confcommercio: "Spesa media di 137 euro a persona"
Leggi anche: I negozi si preparano per i saldi: 50 mila famiglie forlivesi faranno shopping, 130 euro spesi in media a persona
Via ai saldi, appello dei commercianti: Comprate nei negozi di vicinato. Spesa media di 300 euro a persona; Alessandria, saldi al via tra campagne social e l’appello a comprare nei negozi tradizionali; Svendite in Alto Adige, appello di Confesercenti: «I pre-saldi danneggiano tutti»; Saldi invernali: opportunità e sfide per il commercio locale.
Saldi al via, atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi - L'appuntamento è fortemente atteso dal settore del commercio, che spera in un rilancio dei consumi, con un giro d'affari stimato intorno ai 5- ansa.it
Saldi al via, a Torino i commercianti sperano: “Segnali di ritorno nei negozi” - Da domani partono le svendite, Ascom e Confesercenti stimano che i clienti spenderanno in media 150 euro a testa. torino.repubblica.it
Saldi al via a Genova e in Liguria, sconti fino al 16 febbraio e parcheggi gratis per lo shopping - Previsti ribassi medi del 18,9% per l’abbigliamento e del 17% per le calzature: tutte le regole da rispettare. ilsecoloxix.it
SALDI L'appello di Confcommercio Chieti - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.