Anziana attaccata da un cane in strada a Bassano Romano portata in ospedale
Cane le si scaglia contro, la fa finire a terra e poi all'ospedale. Paura per un'anziana di Bassano Romano intorno alle 12 di giovedì 13 novembre. L'episodio è avvenuto nella parte bassa del paese dove la donna, di 92 anni, stava camminando di rientro a casa dal supermercato.Assalto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
