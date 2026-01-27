Bassa Romagna al via la collaborazione per il plurilinguismo tra il Liceo di Lugo e le scuole dell' infanzia comunali

Inizia un progetto di plurilinguismo tra il Liceo di Lugo e le scuole dell'infanzia di Villanova di Bagnacavallo, Massa Lombarda e Lugo. L’obiettivo è promuovere l’apprendimento delle lingue in modo sperimentale, coinvolgendo studenti e bambini in attività condivise. Questo percorso mira a favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze linguistiche fin dalla prima infanzia, rafforzando il ruolo della scuola nel territorio.

Prende avvio in questi giorni un innovativo progetto sperimentale di plurilinguismo che vede protagoniste undici studentesse del Liceo di Lugo (indirizzo Scienze umane), e i bambini delle tre scuole dell'infanzia comunali di Villanova di Bagnacavallo, Massa Lombarda e Capucci di Lugo.

