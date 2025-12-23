Scuole dell' infanzia comunali al via le iscrizioni per il nuovo anno | c' è tempo fino al 15 gennaio

Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027, dal 23 dicembre al 15 gennaio. La possibilità riguarda i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. È importante presentare la domanda entro la scadenza indicata per garantire il posto per il prossimo anno scolastico. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni sul sito del Comune.

