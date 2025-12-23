Scuole dell' infanzia comunali al via le iscrizioni per il nuovo anno | c' è tempo fino al 15 gennaio
Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027, dal 23 dicembre al 15 gennaio. La possibilità riguarda i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. È importante presentare la domanda entro la scadenza indicata per garantire il posto per il prossimo anno scolastico. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni sul sito del Comune.
Sono aperte da oggi, martedì 23 dicembre, a giovedì 15 gennaio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027, per i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. Rispetto agli scorsi anni, il servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia ha anticipato il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
