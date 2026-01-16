Basket serie C maschile preziosa vittoria a Porto Sant’Elpidio nello scontro diretto | 68-75 Pisaurum non sbaglia l’appuntamento playoff
Il Pisaurum conquista una fondamentale vittoria a Porto Sant’Elpidio nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C maschile, con il punteggio di 75-68 dopo un supplementare. La prestazione permette alla squadra di mantenere saldo il proprio percorso verso i playoff, confermando l’importanza di questa sfida nello sviluppo della stagione.
Vittoria molto importante quella ottenuta dal Pisaurum sul campo di Porto Sant’Elpidio nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C con il punteggio di 75 a 68 dopo un tempo supplementare. "È stata una vittoria di estrema importanza per la classifica – spiega il team manager Fausto Badioli –, ottenuta contro una diretta concorrente nella lotta per i play-off". Il dirigente del Pisaurum racconta: "Dopo un primo tempo dove abbiamo avuto un impatto troppo molle, subendo per lunghi tratti la forza degli avversari, ma nella ripresa siamo riusciti a mettere tanta energia in più soprattutto in difesa che ci ha permesso di correre maggiormente e di trovare della buone conclusioni in attacco". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
