Bao Publishing presenta TOKYO TARAREBA GIRLS di Akiko Higashimura
Alla soglia dei trent’anni, tre amiche si scontrano con le aspettative che la società ha nei confronti delle donne: un matrimonio, dei figli, una carriera. Ma è proprio necessario mettere su famiglia e adempiere a tutte le convenzioni sociali per essere felici? Akiko Higashimura, amatissima in Giappone ed elogiata dal mangaka Naoki Urasawa, fa un affresco di una generazione a cui è stato fatto credere di non essere mai abbastanza e cerca di decostruire con umorismo tutti i cliché della nostra società. Tarareba è una parola formata da “tara” e “reba”, due suffissi condizionali giapponesi, che possono essere resi in italiano con la forma “e se”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Argomenti simili trattati di recente
Presentation of the chinese version of our second book (Direct Anteriors)… thousands of colleagues attending to our 2-days program. #werestore #werestoreit #QuintessencePublishing - facebook.com Vai su Facebook
TOKYO TARAREBA GIRLS arriva in fumetteria - In arrivo il prossimo 21 novembre nelle fumetterie italiane TOKYO TARAREBA GIRLS di Akiko Higashimura, pubblicato da BAO Publishing. Si legge su akibagamers.it
Recensione Pachiderma – Bao Publishing - Da qualche mese, come sanno tutti gli utenti di MF, è nata una nuova, interessante realtà editoriale, la Bao Publishing, che sta presentando fumetti di diverso genere e di svariate nazionalità e che ... Secondo mangaforever.net