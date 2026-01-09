‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta | è tra i Migliori film stranieri

La Grazia di Paolo Sorrentino è stata inclusa nella longlist dei Bafta nella categoria Migliori film stranieri. La selezione rappresenta un riconoscimento internazionale per il film, che si aggiunge alle recenti candidature e premi ricevuti. La notizia sottolinea l’attenzione del pubblico e della critica verso l’opera del regista napoletano, confermando la rilevanza del cinema italiano nel panorama globale.

(Adnkronos) – ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino è entrato nella longlist dei Bafta Film Award, gli Oscar britannici, nella categoria dei Migliori film stranieri. Il regista partenopeo se la gioca con ‘Un semplice incidente’, ‘La mia famiglia a Taipei’, ‘No Other Choice’, ‘Nouvelle Vague’, ‘Rental Family – Nelle vite degli altri’, ‘L’agente segreto’, ‘Sentimental Value’, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta: è tra i Migliori film stranieri Leggi anche: BAFTA 2026 Longlist | One Battle After Another, Hamnet e Sinners in Pole Position Leggi anche: Cinema, “La grazia”: ecco il trailer dell’ultimo film di Sorrentino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Se Toni Servillo è così convincente ne La grazia di Paolo Sorrentino, se guardandolo crediamo davvero che sia il presidente della Repubblica, è merito anche degli altri attori. In teatro è una cosa che succede abbastanza spesso: chi interpreta il re è il re non s - facebook.com facebook Se Toni Servillo è così convincente ne La grazia di Paolo Sorrentino, se guardandolo crediamo davvero che sia il presidente della Repubblica, è merito anche degli altri attori. In teatro è una cosa che succede abbastanza spesso: chi interpreta il re è il re non s x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.