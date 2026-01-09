La Grazia di Sorrentino entra nella longlist dei Bafta 2026

La Grazia di Paolo Sorrentino è entrata nella longlist dei Bafta 2026, riconoscimento che evidenzia l’importanza del cinema italiano a livello internazionale. La selezione riguarda la categoria del miglior film straniero, confermando il valore e la qualità della produzione. Questa candidatura rappresenta un traguardo significativo per il regista e il suo team, contribuendo a rafforzare la presenza del cinema italiano nel contesto cinematografico globale.

La Grazia di Paolo Sorrentino è ufficialmente nella longlist dei Bafta, gli Oscar del cinema britannico, per la categoria del miglior film straniero. L'annuncio del superamento del primo scoglio verso il riconoscimento è arrivato dopo che il lungometraggio è stato giudicato ammissibile, per requisiti di programmazione delle sale, per competere anche ai premi Oscar. Ai Bafta, La Grazia se la vedrà con Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d'oro a Cannes, e La voce di Hind Rajab, acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia. In lizza per il premio anche Sentimental Value di Joachim Trier, La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou, No Other Choice – Non c'è altra scelta di Park Chan-wook, Nouvelle Vague di Richard Linklater, L'agente segreto di Kleber Mendonça Filho, Rental Family – Nelle vite degli altri di Mitsuyo Miyazaki e Sir?t di Oliver Laxe.

‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta: è tra i Migliori film stranieri - (Adnkronos) – ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino è entrato nella longlist dei Bafta Film Award, gli Oscar britannici, nella categoria dei Migliori film stranieri. pianetagenoa1893.net

La Grazia di Paolo Sorrentino, un film che esplora il dubbio. Tra Kieslowski, il rap di Gue e dilemmi morali - Un Presidente della Repubblica, vedovo (Toni Servillo), una figlia con una vita dedicata a seguire il padre (Anna Ferzetti), un legame messo in scena in un Quirinale dove la legge sull'eutanasia è una ... corrieredelveneto.corriere.it

Se Toni Servillo è così convincente ne La grazia di Paolo Sorrentino, se guardandolo crediamo davvero che sia il presidente della Repubblica, è merito anche degli altri attori. In teatro è una cosa che succede abbastanza spesso: chi interpreta il re è il re non s - facebook.com facebook

