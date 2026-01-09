La Grazia di Sorrentino entra nella longlist dei Bafta 2026

La Grazia di Paolo Sorrentino è entrata nella longlist dei Bafta 2026, riconoscimento che evidenzia l’importanza del cinema italiano a livello internazionale. La selezione riguarda la categoria del miglior film straniero, confermando il valore e la qualità della produzione. Questa candidatura rappresenta un traguardo significativo per il regista e il suo team, contribuendo a rafforzare la presenza del cinema italiano nel contesto cinematografico globale.

La Grazia di Paolo Sorrentino è ufficialmente nella longlist dei Bafta, gli Oscar del cinema britannico, per la categoria del miglior film straniero. L’annuncio del superamento del primo scoglio verso il riconoscimento è arrivato dopo che il lungometraggio è stato giudicato ammissibile, per requisiti di programmazione delle sale, per competere anche ai premi Oscar. Ai Bafta, La Grazia se la vedrà con Un semplice incidente di Jafar Panahi, Palma d’oro a Cannes, e La voce di Hind Rajab, acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia. In lizza per il premio anche Sentimental Value di Joachim Trier, La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou, No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook, Nouvelle Vague di Richard Linklater, L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, Rental Family – Nelle vite degli altri di Mitsuyo Miyazaki e Sir?t di Oliver Laxe. 🔗 Leggi su Lettera43.it

